СМИ: Интерпол выдал ордер на арест причастного к беспорядкам в Косово экс-лидера косовских сербов

Интерпол выдал ордер на арест Милана Радойчича, бывшего вице-председателя партии косовских сербов "Сербский список", который признался в причастности к беспорядкам на севере Косово в конце сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Kallxo.

По информации журналистов, ордер на арест связан с событиями 24 сентября 2023 года в селе Баньска, на севере Косово, а самого Радойчича подозревают в терроризме.

Напомним, в сентябре на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Ранее высший суд Белграда отклонил предложение прокуратуры о заключении под стражу Милана Радойчича, который признался в причастности к беспорядкам в конце сентября.

Перед этим Радойчич признался, что лично осуществил все материально-технические приготовления для "организации сопротивления косовских сербов против властей Приштины", а в день нападения на косовскую полицию, 24 сентября, был в селе Баньска, где затем проходила силовая операция косовского спецназа.

В Приштине утверждают, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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