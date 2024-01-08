В Бундестаге на фоне намерений продать истребители Саудовской Аравии призвали дать Украине Taurus

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн осторожно отреагировала на возможное согласование поставок истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Она прокомментировала заявление главы МИД Анналены Бербок о том, что правительство Германии не возражает против поставки истребителей Eurofighter Саудовской Аравии. В своем комментарии представитель Бундестага подчеркнула важность обеспечения Украины дальнобойными ракетами, к чему Штрак-Циммерманн призывает правительство Шольца месяцами.

"Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен также немедленно поставить Taurus в Украину", – сказала она.

"Политика безопасности также требует ценностного компаса", – добавила парламентарий.

Стоит отметить, что в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

По словам пресс-секретаря канцлера Олафа Шольца, глава немецкого правительства разделяет открытость Бербок относительно поставок истребителей в Саудовскую Аравию.

В июле представители "Зеленых" раскритиковали планы правительства продать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине.