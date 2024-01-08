Германия не будет возражать против поставки истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы не видим, чтобы немецкое правительство выступало против британских соображений по увеличению количества истребителей для Саудовской Аравии. Мир, особенно здесь, на Ближнем Востоке, стал совсем другим после 7 октября", – заявила Бербок.

Проект Eurofighter – это совместная работа Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Германия заблокировала продажу оружия Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле в 2018 году.

Канцлер Олаф Шольц противостоял давлению с требованиями разблокировать поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию. Его партнер по коалиции, Зеленые, решительно выступали против этого шага, указывая на проблемы с правами человека и роль Саудовской Аравии в войне в Йемене.

Бербок, представительница "Зеленых", теперь отметила, что Саудовская Аравия и Израиль "не отказались от своей политики нормализации" с момента начала войны.

"Тот факт, что Саудовская Аравия сейчас перехватывает ракеты, выпущенные хуситами по Израилю, подчеркивает это, и мы благодарны за это", – добавила она.

"То, что саудовские военно-воздушные силы также используют в этом контексте истребители Eurofighter, не является тайной", – продолжила министр.

В 2018 году Саудовская Аравия заключила контракт с британской BAE Systems о поставке 48 истребителей Eurofighter, однако поставка приостановлена из-за войны в Йемене.

В июле представители "Зеленых" раскритиковали планы правительства продать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Берлин в ноябре мог попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Турции не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon.