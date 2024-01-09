США не планируют выводить войска из Ирака

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что пока не планирует выводить из Ирака около 2 500 своих военных, несмотря на заявление Багдада на прошлой неделе о начале процесса вывода из страны военной коалиции во главе с США.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас я не знаю ни о каких планах (по выводу войск). Мы продолжаем оставаться очень сосредоточенными на миссии по разгрому "Исламского государства" (ИГИЛ)", – сказал он, добавив, что американские войска находятся в Ираке по приглашению его правительства.

По его словам, ему также ничего не известно о том, что Багдад сообщал Минобороны о решении вывести американские войска, и направил журналистов в Государственный департамент США для получения информации о любых дипломатических дискуссиях по этому поводу.

"Мы будем продолжать тесные консультации с правительством Ирака, когда речь идет о присутствии американских сил, в частности, о безопасности и защите этих сил, но мне было бы неуместно говорить о каких-либо решениях правительства Ирака или спекулировать на будущем", – отметил Райдер.

Офис премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани объявил в пятницу о шагах по выводу американских войск после подтвержденного Пентагоном удара американского беспилотника, в результате которого ликвидировали лидера проиранского шиитского движения "Ан-Нуджаба" в Багдаде, что осудило правительство Ирака.

Офис ас-Судани опубликовал заявление, в котором говорится, что будет сформирован комитет, который "будет принимать меры для окончательного прекращения присутствия сил международной коалиции в Ираке".

"Мы подчеркиваем нашу твердую позицию относительно прекращения существования международной коалиции после того, как закончатся основания для ее существования", – цитируется в заявлении премьера.

Ас-Судани имеет ограниченный контроль над некоторыми проиранскими группировками, чья поддержка была необходима ему для обретения власти год назад, и которые сейчас образуют мощный блок в его правящей коалиции.

В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.