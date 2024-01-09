В ЕС призвали к вакцинации после всплеска COVID

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что COVID и его разновидности все чаще циркулируют в Европе и призвала к вакцинации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

"Вакцинация остается важнейшей защитой от COVID, особенно для наиболее уязвимых слоев населения. Я подчеркивала это в письме, направленном всем министрам здравоохранения в сентябре о необходимости вакцинации от COVID и сезонного гриппа", – отметила Кириакидес, подчеркнув необходимость быть постоянно бдительными и готовыми.

По ее словам, в пределах ЕС нужно адекватное тестирование, последовательность, отчетность и обмен данными о COVID.

"Только так мы сможем продолжать эффективно отслеживать распространение циркулирующих вирусов и их разновидностей и защищать друг друга", – указала Кириакидес.

Последние данные показывают, что некоторые страны ЕС переживают повторный всплеск заболеваемости COVID, при этом еврокомиссар отметила, что дополнительной проблемой является общая циркуляция других респираторных заболеваний.

В Хорватии местные СМИ сообщили, что с 12 по 18 декабря было зарегистрировано 68 смертей, связанных с COVID. В Греции прогнозируют 80 смертей каждую неделю, если текущие тенденции сохранятся, тогда как в Италии количество случаев гриппа и COVID достигло рекорда за последние две недели 2023 года.

Ранее правительство Испании предложило возобновить ношение масок на общенациональном уровне в больницах и поликлиниках из-за всплеска гриппа и COVID по всей Европе.

На прошлой неделе несколько испанских регионов объявили о возобновлении правил, которые делают обязательным использование защитных масок.

Испания была одной из последних европейских стран, которая отменила требования по ношению масок после пандемии COVID-19: люди должны были носить их в общественном транспорте до февраля 2023 года, а в медицинских центрах и аптеках – до июля.

Из-за распространения респираторных заболеваний Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний рекомендовал оставаться дома в случае недомогания, а также рассмотреть возможность ношения масок в толпе или в медицинских учреждениях.