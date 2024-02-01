Зеленский призвал лидеров ЕС одобрить инструмент с миллиардами евро на оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Евросовету – саммита лидеров ЕС – призвал создать в Европейском фонде мира, из которого оплачивали военную поддержку украинских сил, отдельный инструмент для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский в начале речи отметил, что в этом году очень важно, чтобы Европа продемонстрировала эффективность решений, поскольку к поддержке России присоединилась теперь и Северная Корея, в дополнение к Ирану, а выполнение европейского плана о миллионе снарядов для Украины пока задерживается.

"Это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть. Поэтому сегодня ваше единство очень нужно для того, чтобы создать Фонд поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира. Это надежность и долгосрочная поддержка, которую мы должны противопоставить существующим вызовам. Не менее 5 млрд евро в год, в течение 4 лет. Это четкий приоритет", – сказал Зеленский.

Также он призвал европейских лидеров активно включиться в подготовку Глобального саммита мира для обсуждения предложенной Киевом "формулы мира".

"Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантический океан и по всему миру, что основанный на правилах международный порядок выдержит все вызовы. Европа задает тон в международных делах своим единством. Теперь это факт, и так должно оставаться", – добавил президент, благодаря Евросовет за решение о 50 млрд евро на поддержку Украины.