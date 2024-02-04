NYT: В НАТО обсуждают выживание блока без лидерства США в случае избрания Трампа

В НАТО опасаются негативных последствий для блока, если Дональд Трамп вернется на пост президента США и откажется от лидерства Соединенных Штатов в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, перспектива переизбрания Трампа заставляет немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неформально обсуждать, сможет ли структура Альянса выжить без Соединенных Штатов, как его лидера.

Многие немецкие чиновники говорят, говорится в материале, что лучшая стратегическая надежда российского диктатора Владимира Путина – это раскол НАТО.

Собеседники The New York Times в немецком правительстве говорят, что возвращение к привычным отношениям с путинской Россией невозможно, что они не ожидают значительного прогресса в войне в Украине в этом году и что они опасаются последствий, если Путин победит.

В Германии обеспокоены пессимизмом относительно возможности США продолжать помощь Украине, указывает издание.

Неназванные чиновники ФРГ заявили, что если американское финансирование иссякнет, и РФ возьмет верх, то ее следующей целью будет кто-то ближе к Берлину.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его не беспокоит выход Соединенных Штатов из Альянса, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года.

Перед этим бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон заявил, что стратегия президента России Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом является очередным просчетом Кремля.

А глава МИД Латвии отметил, что Трамп говорит о безопасности то же, что Джо Байден и Барак Обама.