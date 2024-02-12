В Нидерландах суд обязал власти прекратить экспорт запчастей для F-35 в Израиль

Суд в Нидерландах обязал власти прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль, ссылаясь на "явный риск" нарушения прав человека на фоне военной операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Апелляционный трибунал в Гааге отменил предыдущее декабрьское решение и дал правительству семидневный срок для прекращения поставок запчастей для самолетов, которые производят в США.

"Атаки Израиля привели к непропорционально большому количеству жертв среди гражданского населения, включая тысячи детей", – отметил суд.

Согласно заявлению суда, Нидерланды должны запретить экспорт товаров военного назначения, если существует явный риск серьезных нарушений гуманитарного права во время войны.

Это решение является победой правозащитных организаций Oxfam Novib, Vredesbeweging PAX Nederland и Rights Forum.

Министерство иностранных дел страны заявило, что сначала изучит приговор перед принятием дальнейших решений.

Запчасти для истребителей F-35 хранятся на нидерландской авиабазе в Венсдрехте, откуда их отправляют в несколько европейских стран и Израиль.

В декабре 2023 года суд в Нидерландах отклонил требования правозащитных групп заблокировать экспорт правительством запчастей для истребителей F-35 в Израиль, которые, по их мнению, способствуют военным преступлениям в секторе Газы.

Ранее сообщалось, что правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для истребителя F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.