Трамп повторил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно на оборону

Экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп подчеркнул свою позицию, что Вашингтон не будет защищать ни одну страну-союзника по НАТО, которая не тратит на оборону минимум 2% своего валового внутреннего продукта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

На митинге в Южной Каролине в среду, вспоминая о встречах с лидерами стран Альянса, он повторил свои слова, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не платят свою "справедливую долю", но не зашел так далеко, чтобы сказать, что "поощрял" бы РФ напасть на них.

"Один из руководителей страны-члена НАТО поднялся и сказал: означает ли это, что если мы не платим по счетам, то вы не собираетесь нас защищать? Я ответил: "Именно так". Я не собираюсь вас защищать", – сказал Трамп.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопреки призыву Трампа Альянс не должен выделять те страны, которые не достигли показателя в 2% расходов на оборону.

Он также напомнил, что все европейские государства уже взяли обязательство увеличить свои оборонные расходы, а в 2024 году количество государств, которые достигнут этого показателя, возрастет до рекордного уровня.

Как сообщалось, в среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Напомним, перед этим Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.