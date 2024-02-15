Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал заявление компании Microsoft о том, что она инвестирует почти 3,3 млрд евро ($3,5 млрд) в Германию в течение следующих двух лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

$3,5 млрд – это самая большая единовременная инвестиция за 40-летнюю историю Microsoft в Германии. Она включает программу обучения искусственного интеллекта, которая имеет целью охватить до 1,2 млн человек.

"Мы делаем это из-за огромного доверия, которое испытываем к Германии", – сказал президент Microsoft Брэд Смит в четверг.

Смит отметил, что Германия заняла второе место в Европе по созданию приложений на основе искусственного интеллекта, и что искусственный интеллект все больше внедряется немецкими компаниями.

"Это действительно хорошая приверженность прогрессу, росту, современности и глобальной открытости как основе для этих возможностей", – прокомментировал новость Олаф Шольц.

Он добавил, что инвестиция также связана с "тем фактом, что Германия остается очень решительно настроенной быть открытой экономикой".

"Мы не только являемся, пожалуй, самой успешной экспортной экономикой в мире с точки зрения размера нашей страны, но мы также являемся страной, которая торгует со всем миром, которая инвестирует везде, но также инвестирует в нашу собственную страну", – сказал он.

Microsoft стремится быть ближе к крупным клиентам, таким как фармацевтическая компания Bayer AG и энергетическая компания RWE, чтобы максимально сократить задержку данных между центрами обработки и приложениями.

Напомним, экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер предупредил, что экономика ФРГ будет разрушена, если она выйдет из Евросоюза вслед за Великобританией, как это предлагает ультраправая "Альтернатива для Германии".