Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и поддержку своих военных операций в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.

Чиновник США, который проводил брифинг для журналистов на условиях анонимности, сказал, что война стоила РФ 1,3 триллиона долларов, неполученных от ожидаемого экономического роста до 2026 года.

По информации Reuters, представитель оборонного ведомства США отметил, что Россия потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмененных или отложенных продаж вооружений.

Как говорится в публикации, он также сообщил, что около 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены во время захватнической войны против Украины.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить поддержку Украины, потому что в противном случае не избежать агрессии России против других государств.

Перед этим сообщалось, что новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые предупреждают о возможном нападении РФ на страны Альянса.

В то же время аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.