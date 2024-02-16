В Швейцарии предлагают отменить запрет на строительство новых АЭС

Участники кампании "Электричество для всех и всегда" в Швейцарии в пятницу, 16 февраля, передали Федеральному совету страны подписанную 130 тысячами людей петицию с призывом снять запрет на строительство новых атомных электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Участники инициативы еще с сентября 2022 года собирали подписи для референдума, на котором предлагают включить в конституцию Швейцарии положение о том, что "разрешается любая форма производства климатически безопасной электроэнергии".

В кампанию "Электричество для всех и всегда" входят представители правых партий Швейцарии и бизнес-кругов, которые отмечают, что отказ от АЭС был неоправданным из-за экологичности этого источника энергии.

Швейцарское правительство или парламент еще могут подготовить контрпредложения к инициативе, что затормозит ее вынесение на референдум.

Решение Швейцарии отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать устойчивую энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.

В 2019 году Швейцария вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и роста цен на энергоресурсы в стране снова начали обсуждать возвращение АЭС. Швейцария летом полагается на гидроэнергию, но в другое время года вынуждена импортировать энергию, прежде всего из Франции.