Боррель: Государства-члены могут закупать снаряды для Украины за пределами ЕС

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что государства-члены могут заказывать артиллерийские снаряды за пределами объединения в рамках плана по обеспечению Украины необходимым оружием.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС 19 февраля, сообщает "Европейская правда".

Боррель рассказал, что руководители внешнеполитических ведомств членов Евросоюза сосредоточились на том, как увеличить поставки артиллерийских снарядов для Украины.

Он напомнил, что в ЕС с прошлого года действует механизм, в рамках которого были разработаны 60 рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские снаряды в промышленности – и эти контракты также обеспечиваются финансированием.

"Если у стран-членов есть способ получить боеприпасы на международном рынке, если кто-то может поставить эти боеприпасы быстрее, дешевле и проще, – нет никаких ограничений", – подчеркнул топ-дипломат Евросоюза.

"Мы никогда не говорили, что это (заказ на боеприпасы. – Ред.) будет только для европейской промышленности. Очевидно, что мы будем предоставлять ей приоритет. Но если кто-то имеет лучшее предложение, пожалуйста, используйте его", – добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.