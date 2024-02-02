Британская разведка сообщила, как коррупция подрывает эффективность армии РФ

Разведка Великобритании в новом обзоре анализирует коррупционные схемы в российской армии и то, как они подрывают эффективность войск.

Об этом говорится в обзоре британского Минобороны от 2 февраля, сообщает "Европейская правда".

Разведка ссылается на расследование российского независимого издания "Верстка", которое выявило схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров.

В частности, взятки давали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избежание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в "специальной военной операции" и избежание отправки на боевое задание.

Издание "Верстка" опубликовало расценки на эти "услуги" – от 40 тысяч рублей за отсрочку от отправки на фронт до 1 миллиона рублей за справку о ранении.

Разведка напоминает, что коррупция уже давно является проблемой в российских вооруженных силах и напоминает о журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в 1994 году.

"Вполне вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь незначительный шанс, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре речь шла о дальнейшей судьбе остатков группы Вагнера, которые воевали в Украине, а летом прошлого года попытались осуществить мятеж в РФ.

Перед этим британская разведка указывала, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.