WSJ: США планируют начать удары по иранским целям уже в эти выходные

США уже в эти выходные начнут наносить удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных.

Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Целями американских ударов станут иранский контингент и объекты, отметили собеседники издания.

Кроме того, в материале говорится, что ответ, который, как ожидается, начнется уже в эти выходные, будет "многоуровневым".

Он будет сочетать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации, отмечает издание.

По словам американских чиновников, цель состоит в том, чтобы заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, что, как они надеются, приведет к деэскалации напряженности.

В то же время издание отмечает, что Иран прислал сигнал, что не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупредил, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе, побудят его нанести ответный удар.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в том числе на базу на севере Иордании.

Напомним, в начале недели трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Предварительно считается, что вражеский беспилотник ударил военную базу США из-за того, что его спутали с американским дроном.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.