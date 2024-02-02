Для украинцев в Германии разгоняли фейк о сборе Киевом их данных для мобилизации

Посол Украины в Германии показал вымышленное обращение от якобы посольства по сбору данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в ФРГ, которое начали распространять в сетях.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение по этому поводу Алексей Макеев разместил в своем Facebook.

В вымышленном письме, оформленном как обращение в МИД Германии, якобы просят немецкую миграционную службу предоставить данные о совершеннолетних мужчинах, участвующих в проукраинских акциях в Германии, "для отправки в ТЦК и социальной поддержки по месту регистрации граждан Украины".

Посол указал на ряд признаков, которые выдают, что документ не может быть настоящим – начиная с того, что обращение в немецкое учреждение написано на украинском языке.

"Хотел бы я быть послом, который на украинском языке с грифом "Срочное обращение!" разбрасывает по немецким министерствам поручения! Писал бы, правда, без ошибок и не переименовывал бы немецкие ведомства по своему усмотрению. Более того, взял бы правильный бланк и вместо рендомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Российское фейководство деталями, однако, не занимается. А их фабрика лжи – содержанием", – прокомментировал Макеев.

Он также указал, что из текста обращения следует, что посольство просит данные вообще всех мужчин, которые бывают на акциях, а не только граждан Украины. Кроме того, добавил посол, странно было бы считать, что в демократической Германии могут вести учет граждан, которые выходят на акции в поддержку Украины.

"Ну и на всякий случай: никакие такие сведения мы не собираем и собирать не планируем. У нас есть более важные задачи. А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют его "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", – добавил Алексей Макеев.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины.

Также на днях Украина и Германия провели очередную консультацию по соглашению о "гарантиях безопасности".