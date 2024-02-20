Глава МИД Польши резко раскритиковал промедление с помощью Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал задержку с решениями для военной поддержки Украины на уровне ЕС.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ в Брюсселе после встречи министров иностранных дел.

Сикорский сказал, что ему обидно снова говорить об отсутствии прогресса в вопросе поставок боеприпасов Украине, и что некоторые страны до сих пор блокируют создание специального механизма в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок боеприпасов. Он подчеркнул, что это решение следует принять как можно скорее.

"Ситуация в Украине начинает становиться драматической. Я призвал наконец принять решение... Как мы видим, Авдеевка уже пала, россияне наступают на нескольких направлениях, возможно, уже слишком поздно", – заявил Сикорский.

Он также отреагировал на заявление на Мюнхенской конференции президента Чехии Петра Павела о том, что Прага "нашла" сотни тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине.

"Это новая ситуация, потому что до сих пор мы думали, что снарядов уже просто нет. Оказывается, что есть и снаряды, и мощности производства. Чего нет – так это решения о выделении средств на закупку и производство", – сказал Сикорский.

На прошлой неделе Сикорский совместно с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном призвал Конгресс США и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона одобрить проект с финансированием на помощь Украине.

Напомним, после встречи министров 19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 13-й пакет санкций против России пока не согласовали.

В то же время глава МИД Венгрии пообещал, что Будапешт не будет его блокировать.