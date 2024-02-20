Новый премьер Грузии: Мы решительно поддерживаем Украину политически

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель 20 февраля заявил, что у грузинских властей – "твердая позиция" по Украине, и она "решительно поддерживает страну политически".

Слова Кобахидзе цитирует портал SOVA.news, сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер прокомментировал критику его слов о том, что в Украине "все еще хотят второго фронта" против России в Грузии. Он сказал, что ему "очень грустно", поскольку к критике присоединились "председатель Совета безопасности Украины и советники президента".

"Но я должен сказать, что у нас очень твердая позиция по Украине: мы решительно поддерживаем Украину политически. Предоставляем гуманитарную помощь. У нас особые дружеские отношения с украинским народом", – подчеркнул он.

Кобахидзе также пояснил, что Грузия не вводит санкций против РФ, потому что руководствуется "четкой позицией".

"Мы не вводим санкции, и на этот счет у нас есть весомые аргументы. В то же время Грузия не используется для уклонения от санкций. Поэтому, еще раз: наши позиции очень прочные, и наша политическая поддержка в отношении Украины очень сильная, исходя из той особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами", – подчеркнул глава правительства Грузии.

В начале февраля парламент Грузии ожидаемо вынес вотум доверия новому правительству во главе с бывшим председателем партии власти "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе.

Экс-премьера Ираклия Гарибашвили ранее избрали председателем партии власти "Грузинская мечта".

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