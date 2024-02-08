Парламент Грузии одобрил нового премьера, в правительстве сменили главу Минобороны

Парламент Грузии 8 февраля ожидаемо вынес вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром, бывшим председателем партии власти "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, и одобрил его программу "Для строительства европейского государства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

За назначение Кобахидзе премьером и утверждение его правительства проголосовали 84 депутата, против – десять. В новом составе правительства Грузии только одно изменение: на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменил вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

Сегодняшнее заседание грузинского парламента длилось почти 11 часов и сопровождалось дебатами, которые время от времени перерастали в ссоры членов парламентского большинства, которое представляет "Грузинская мечта", и оппозиции.

Критика со стороны оппозиции касалась реформ, необходимых для преодоления экономических вызовов, вступления Грузии в ЕС, вопросов деоккупации страны, преодоления бедности, оттока населения и многих других болезненных тем.

Теперь постановление парламента об утверждении кандидатуры Кобахидзе на должность главы правительства еще должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На прошлой неделе правящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе, который до сих пор возглавлял партию, на должность премьер-министра. Зато экс-премьера Ираклия Гарибашвили избрали председателем "Грузинской мечты".

Ранее в "Грузинской мечте" выразили надежду на предстоящих парламентских выборах получить конституционное большинство, а также на отсутствие оппозиции в парламенте.

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