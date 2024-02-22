Бундестаг проведет дебаты о передаче Украине ракет Taurus

Немецкий Бундестаг в четверг проведет дебаты о том, нужно ли предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

На рассмотрение вынесены два текста. В одном, от фракций "светофорной коалиции" – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов", обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики.

Внутри коалиции, как известно, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте, от оппозиционной ХДС-ХСС, прямо упомянуты Taurus.

Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства.

Напомним, в прошлую пятницу Украина и Германия подписали двустороннее соглашение по безопасности, также Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.

По поводу ракет Taurus Олаф Шольц сказал, что для их передачи "нужен правильный момент". В среду представитель правительства заявил, что канцлер не менял позицию по Taurus.