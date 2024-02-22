Франция ищет поддержки для ядерных проектов, финансируемых ЕС

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что 4 марта созывает встречу проатомных стран ЕС, чтобы обсудить запуск "Важного проекта общего интереса" (IPCEI) в области ядерной энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Ле Мэр сделал это заявление в среду (21 февраля) в кулуарах церемонии в Париже, посвященной более тесному сотрудничеству в области ядерной энергетики между Францией и Болгарией.

Франция "положит на стол переговоров идею создания важного проекта общего интереса (IPCEI) в ядерной отрасли", сказал Ле Мэр на церемонии.

IPCEI были введены в 2014 году для поддержки стратегических проектов с участием нескольких стран ЕС. Они, как правило, сосредоточены на передовых технологиях или отраслях, которые имеют решающее значение для будущего ЕС, и часто предусматривают сочетание государственного и частного финансирования, при этом ЕС оказывает финансовую поддержку.

Важно, что проекты со статусом IPCEI получают выгоду от смягченных правил государственной помощи, что позволяет странам ЕС финансировать их с благословения антимонопольного органа Европейской комиссии.

Финансирование ядерной энергетики со стороны ЕС является спорным. Такие страны, как Австрия, выступают категорически против, заявляя, что бюджет ЕС не может использоваться для финансирования ядерных проектов.

Вопрос об IPCEI в ядерном секторе обсуждается с тех пор, как в начале февраля Комиссия подтвердила, что вскоре будет создан Европейский промышленный альянс по производству малых модульных реакторов (ММР).

Многие из этих проектов уже существуют в водородной, аккумуляторной и солнечной энергетике, и они также следуют за созданием промышленных альянсов в этих областях для развития в европейском масштабе.

На ядерном фронте сферы сотрудничества все еще обсуждаются. Они могут включать "исследовательскую инфраструктуру, топливный цикл, ММР", сообщили в офисе Ле Мэра.

Подтверждая запуск альянса ядерной промышленности в начале февраля, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон также заявила, что ставит цель развернуть первые ММР в Европе к 2030 году.

Малые модульные реакторы будут частично использованы для достижения климатических целей ЕС к 2040 году.

Заседание ядерного альянса состоится в кулуарах Энергетического совета в Брюсселе, в котором примут участие министры 27 стран-членов ЕС.

Ожидается, что Ле Мэр, чей экономический портфель был расширен за счет включения энергетики в последней перестановке французского правительства, примет участие во встрече, возможно, вместе со своим министром-делегатом по вопросам энергетики и промышленности Роланом Лескуром.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности, российского.