Глава МИД Италии анонсировал подписание соглашения по безопасности с Украиной в ближайшее время
Италия рассчитывает в ближайшее время подписать с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая на слушаниях в объединенных комитетах по иностранным делам нижней палаты и по иностранным делам и обороны верхней палаты парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Nova.
Победа РФ над Украиной приведет к российскому доминированию, а не к миру, сказал Таяни по поводу соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Италией и Украиной.
По его словам, итальянское правительство движется в том же направлении, в котором уже движутся Франция и Германия, и "соглашение, которое мы обсуждаем, подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также ее пути европейской интеграции.
Проект соглашения также подтверждает "безоговорочное осуждение российской агрессии".
Напомнив, что Италия уже одобрила восемь пакетов военной помощи, Таяни подчеркнул, что "как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также предусмотрена экономическая помощь, приверженность к восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры".
"Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева – в Европейском Союзе", – сказал министр.
Соглашение "не будет юридически обязывающим" и "не потребует процедуры ратификации, но мы намерены обеспечить полное вовлечение парламента", пояснил Таяни.
Для министра значение соглашения, которое будет подписано между Италией и Украиной, является "политическим и символическим" и посылает "четкий сигнал: мы защищаем международное право".
"Украина – это страна, которая подверглась вторжению вопреки международному праву, и если оставить это без внимания, в мире всегда будет действовать право сильнейшего. Мы защищаем принцип и ценность", – сказал Таяни.
Наконец Таяни объявил, что премьер-министр Джорджия Мелони "возглавит виртуальную встречу лидеров G7 24 февраля, в которой также примет участие президент Украины Зеленский".
Украина начала с Италией переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности в конце ноября прошлого года.
На прошлой неделе Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.
Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.