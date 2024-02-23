США наложили санкции на район в России, где наладили производство аналогов "Шахедов"

Последний масштабный пакет санкций Соединенных Штатов против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину содержит меры против специальной экономической зоны "Алабуга", где РФ наладила производство аналогов иранских беспилотников "Шахед".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило Министерство финансов США.

Подсанкционная сеть компаний "способствовала поставкам, осуществляла финансовые операции и занималась промышленным производством в поддержку сотрудничества между Россией и Ираном по производству ударных БПЛА одностороннего поражения для использования российскими военными в Украине", говорится в сообщении.

Специальная экономическая зона "Алабуга" в российской Республике Татарстан еще с конца 2022 года сотрудничает с Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана для локализации производства "Шахедов" (название российского аналога – "Герань").

Под санкции попало юридическое лицо этой специальной экономической зоны, иранское министерство, российский производитель разведывательных дронов "Альбатрос", компания по производству деталей к дронам "Дрейк", а также их ключевые должностные лица.

В санкционном списке США упоминается и ряд компаний, которые заключили договоры о подряде со специальной экономической зоной "Алабуга" и способствовали ее финансовым операциям. Отметим, что Европейский Союз наложил санкции на "Алабугу" еще в декабре 2023 года.

Отдельно американский Минфин наложил санкции на десятки российских компаний, которые занимаются производством оружия, 3D-печатью, производством станков и деталей к военной технике, химических компонентов, полупроводников, электроники, оптических устройств, навигационных компонентов и тому подобное.

Напомним, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.