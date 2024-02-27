СМИ: ЕС планирует представить новую стратегию оборонной промышленности

Европейская комиссия намерена в ближайшие недели обнародовать новую стратегию оборонной промышленности для того, чтобы увеличить закупки вооружений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

Согласно проекту, Евросоюз планирует к 2035 году покупать до половины своих оборонных систем в пределах ЕС, изменив тенденцию, когда большинство военной техники закупается в третьих странах.

Эта цель является частью оборонно-промышленной стратегии Еврокомиссии, которая также предусматривает совместные инвестиции, меры по обеспечению критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка, говорится в документе.

Ожидается, что Европейская комиссия представит стратегию, которую все еще могут изменить, в течение ближайших недель.

"Геополитические события указывают на настоятельную необходимость для Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и быть готовой эффективно противостоять полному спектру угроз, с которыми она сталкивается", – говорится в проекте.

В документе отмечается, что ЕС есть и должен продолжать становиться более сильным игроком в сфере безопасности и обороны, а следовательно, более дееспособным в обеспечении безопасности не только для своих граждан, но и мира.

Предложения в оборонной стратегии включают:

Минимальный порог для совместных закупок оборонного оборудования и изменение тенденции к закупке военных систем у поставщиков из-за пределов ЕС для обеспечения того, чтобы от трети до половины стоимости оборонного рынка Евросоюза была представлена внутренней торговлей в ЕС.

Механизмы, которые бы обеспечивали немедленное наращивание критически важных поставок в случае дефицита или кризиса, а также оперативное выявление критической зависимости от третьих стран.

Расширение доступа промышленности к финансам и программам финансирования ЕС, а также создание новых партнерств в сфере обороны и безопасности.

Определение флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

Согласно стратегии, ЕС должен иметь возможность массово производить оборонное оборудование, такое как боеприпасы и беспилотники, а также должен защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространству.

Еврокомиссия предложит создать новый орган для координации инвестиций под названием Совет по вопросам оборонно-промышленной готовности с целью улучшения сотрудничества между странами-членами и Еврокомиссией. Совет также будет осуществлять мониторинг критически важных продуктов и цепей поставок.

ЕС также предлагает определить флагманские проекты, такие как киберщит, интегрированная европейская система ПВО и ПРО, разработка сенсоров, которые позволят выявлять, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защита критической инфраструктуры.

Центральное место в предложенной стратегии занимает партнерство, особенно через усиление сотрудничества с НАТО, и развитие более тесных связей с Украиной в оборонно-промышленном секторе, в частности путем изучения возможности позволить Киеву участвовать в совместных закупках на уровне государства-члена ЕС.

На неформальной встрече по поддержке Украины в Париже, которая прошла в понедельник, все участники дали согласие на усиление своих усилий в пяти сферах, среди которых и совместное производство оружия в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что Европа не должна ждать результатов выборов в США в решениях о поддержке Украины и собственной безопасности и должна действовать сейчас.

Глава правительства Чехии Петр Фиала после встречи в Париже сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.