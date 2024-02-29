Европарламент призвал ЕС поддержать российскую оппозицию, отметив важность победы Украины

Европарламент принял резолюцию, в которой возложил ответственность на путинский режим за смерть в заключении критика Кремля Алексея Навального, призвал Евросоюз поддерживать демократическую российскую оппозицию и способствовать победе Украины, поскольку это даст шанс на демократические изменения в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", резюме принятого текста опубликовала пресс-служба Европарламента.

Документ поддержали 503 голосами "за", 9 голосовали против и 32 – воздержались.

В резолюции евродепутаты назвали убийством смерть в заключении критика Кремля Алексея Навального и заявили, что возлагают полную ответственность за это на российский режим и лично президента Владимира Путина. Они требуют организовать независимое международное расследование обстоятельств смерти политика.

В резолюции констатировали, что политическую систему РФ контролирует "консолидированный авторитарный режим с тотальной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы для симулирования демократии и концентрирует всю полноту власти в руках Владимира Путина".

В резолюции проводят границу между "воинственным автократическим и клептократическим режимом" в Кремле и населением России в целом и выражают солидарность с россиянами, которые решаются высказываться против политики Кремля.

Депутаты призывают ЕС и стран-членов поддерживать "независимое гражданское общество России и демократическую оппозицию" и задействовать возможные инструменты для освобождения российских политзаключенных, при необходимости путем обменов.

Одновременно в тексте призвали ЕС и союзников продолжить всестороннюю поддержку Украины, которая сопротивляется агрессии, поскольку явная победа Украины может привести к серьезным изменениям внутри России, в частности ее "деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления в России демократического строя".

"Парламент призывает Еврокомиссию и, в частности, Европейскую службу внешних дел разработать проактивную долгосрочную стратегию политики в отношении России, которая была бы эффективным ответом на реальность текущих отношений между ЕС и Россией, ситуацию с правами человека в России и необходимость помогать российскому гражданскому обществу и представителям оппозиции в изгнании", – отмечается в коммюнике.

Также Европарламент одобрил отдельную резолюцию с призывом предоставить Украине все необходимое оружие и поддерживать ее до победы.