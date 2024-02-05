Боррель призвал не прекращать финансирование агентства ООН, несмотря на его вероятную помощь ХАМАС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал продолжать поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) несмотря на то, что нескольких его сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном Европейской службой внешних действий.

"Хотя эмоции, побуждающие к приостановлению финансирования, понятны, политическая ответственность должна выходить за пределы эмоций и учитывать последствия такого шага. Прекращение финансирования UNRWA было бы непропорциональным и опасным", – отметил Боррель.

Он указал, что Европейская комиссия, Германия и Франция решили не прекращать свои взносы, а некоторые государства-члены ЕС даже увеличат их.

Топ-дипломат ЕС заявил, что обвинения против сотрудников агентства серьезны и никто из виновных не должен остаться безнаказанным, однако, добавил он, UNRWA отреагировала немедленно, и контракты с обвиняемыми сотрудниками разорвали.

"Сейчас продолжается расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, и я уверен, что оно будет дополнено началом независимого внешнего расследования до того, как в конце месяца должен поступить следующий платеж от Еврокомиссии", – отметил Боррель.

Он отметил, что роль агентства выходит далеко за пределы помощи, которую оно предоставляет непосредственно в Газе, поскольку "играет центральную роль во всей операции по оказанию помощи" в секторе.

"Если UNRWA прекратит или ограничит предоставление услуг, что может произойти уже в конце февраля, это значительно ухудшит нынешний драматический гуманитарный кризис. На кону жизни сотен тысяч палестинцев, и не только в Газе... Неправомерные действия отдельных лиц никогда не должны приводить к коллективному наказанию всего населения", – убежден Боррель.

Ранее Евросоюз решил не приостанавливать финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) несмотря на то, что нескольких его сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Перед этим о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.

Также о приостановлении финансирования UNRWA объявили Германия, Швейцария и Нидерланды. Кроме того, финансирование приостановила Эстония.