Румыния и Болгария договорились координировать скорейшее вступление в "Шенген"

Министры иностранных дел Болгарии и Румынии Мария Габриэль и Луминица Одобеску во время встречи в Софии 5 февраля подтвердили координацию усилий для "скорейшей" отмены контроля на сухопутных границах в Шенгенской зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил румынский МИД по итогам встречи.

По словам Одобеску, она с Габриэль "договорились поддерживать тесное сотрудничество и координацию, продолжая работать над имплементацией решения от 31 марта этого года при поддержке Европейской комиссии".

"Кроме того, мы договорились координировать усилия с целью скорейшего получения решения об отмене контроля на сухопутных границах. В связи с этим мы продолжим диалог с нашими австрийскими партнерами, с другими государствами-членами ЕС и, очевидно, с Европейской комиссией, чтобы принять это решение", – добавила глава МИД Румынии.

Среди других тем обсуждения руководителей внешнеполитических ведомств Румынии и Болгарии стали безопасность в Черном море и риски войны России против Украины, а также европейская повестка дня.

Луминице Одобеску в рамках визита в Болгарию также встретилась с президентом Руменом Радевым и премьер-министром Николаем Денковым.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран появился в конце прошлого года. Он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах, тогда как дата отмены пограничного контроля еще не определена.