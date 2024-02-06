Reuters: В ЕС не поддержали идею Бельгии об использовании росактивов в пользу Украины

Государства Европейского Союза не проявили особого энтузиазма относительно предложения Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины путем выпуска специальных долговых обязательств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Reuters.

Накануне СМИ сообщили, что Бельгия предложила союзникам Украины выпустить долговые обязательства для финансирования Киева, при этом используя активы РФ в качестве залога для погашения долга.

Идея Бельгии также обсуждалась на уровне министерств финансов стран "Группы семи" как один из вариантов использования замороженных росактивов, но в ЕС к ней отнеслись прохладно, пишет Reuters.

"Мы знаем, что использование активов в качестве залога имеет те же юридические, экономические и финансовые проблемы, что и конфискация, и большинство юридических отделов стран G7 считают так же", – сказал агентству европейский чиновник, знакомый с дискуссиями.

Он, а также четверо других собеседников Reuters согласились с мнением, что использование актива в качестве залога в юридическом смысле можно приравнять к конфискации – а значит, оно несет подобные риски.

Источники также указали на другие проблемы плана Бельгии – в частности кто именно будет выпускать облигации и как к ним будут относиться потенциальные инвесторы, если произойдет дефолт при погашении облигаций.

Кроме того, европейские чиновники высказывали опасения, что такой шаг может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России и запятнать репутацию еврозоны.

Напомним, в прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

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