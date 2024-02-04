FT: Бельгия предлагает G7 планы для привлечения активов РФ в пользу Украины

Бельгийское правительство предложило странам G7 план по разблокированию замороженных активов России для использования их в пользу Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с предложениями.

Согласно этому плану, союзники Киева могут выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя активы РФ в качестве залога для погашения долга, что заставит Москву начать платить за свою захватническую войну.

По данным источников, в таком случае коалиция стран, поддерживающих Украину, потребует от России выплаты долга, а если она этого не сделает, то наложит арест на замороженные активы.

По словам должностных лиц из двух стран G7, сейчас это главный вариант разблокирования замороженных средств для Украины.

Этот план призван позволить "Группе семи" собрать средства для Украины без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно оснований других стран для ареста суверенных активов РФ.

"Что это сделает среди прочих вещей – отложит вопрос о том, что произойдет с российскими суверенными активами, даже если они будут использованы в качестве залога", – приводит издание слова лица, знакомого с ходом переговоров.

Как заявил неназванный чиновник, Бельгия продвигала идею привлечения долга под залог активов, пытаясь выработать компромиссную позицию между США и их европейскими союзниками.

"Использование активов в качестве залога для привлечения долга – это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров, как внутри ЕС, так и... G7", – сказал он.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

В прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов. На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

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