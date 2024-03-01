Новый президент Финляндии принял присягу

Новый президент Финляндии Александер Стубб в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Церемония по случаю инаугурации нового президента проходит в финском парламенте.

Предыдущий президент Финляндии Саули Ниинистё (по центру) и его преемник Александер Стубб (справа) фото: helsingin Sanomat

"Я, Кай-Йоран Александер Стубб, избранный народом Финляндии президентом республики, заявляю, что в роли президента я буду искренне и добросовестно соблюдать конституцию и законы республики и всеми силами буду способствовать успеху финского народа", – заявил Стубб во время присяги.

Стубб стал 13-м президентом Финляндии. В своей первой речи перед парламентом он выступил за мир и национальное единство.

"Главная задача президента республики – обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но когда ситуация станет сложной, я также готов принять трудные решения, чтобы гарантировать безопасность нашей страны", – сказал Стубб.

По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину завершило эпоху после холодной войны.

"Мы переживаем моменты 1918, 1945 и 1989 годов нашего поколения. Период, когда мы понимаем, что мир находится в переходном состоянии, но еще не знаем, куда он приведет. Происходит перераспределение власти, за которое борются и на глобальном Западе, и на Востоке, и на Юге", – отметил он.

Стубб сменил бывшего президента Саули Ниинистё, который ушел в отставку после двух шестилетних сроков.

Во время своей кампании Стубб заявлял, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и будет готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию страны – хотя и не хранить там.

За день до инаугурации Стубба президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить войска, которые она развернула вдоль своих западных границ с Европейским Союзом в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье "Выборы без шансов для России".