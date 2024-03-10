Вице-президент Еврокомиссии: Неизвестно, как можно выполнить требования польских фермеров

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис высказался относительно требований польских фермеров, которые блокируют границу с Украиной из-за наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телемарафону.

По его словам, даже если теоретически согласиться с требованиями протестующих, то неизвестно, что работы, если даже с этим согласиться.

"Если взглянуть на эту ситуацию, она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, а почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено?" – задал риторические вопросы Домбровскис.

Он отметил, что можно дискутировать о законности этого запрета, и указал, что Еврокомиссия также направляла предупредительное письмо Польше, Венгрии и Словакии.

"Если ситуация там не улучшится, мы также готовы идти дальше и запускать процедуру нарушения против этих стран", – отметил Домбровскис.

Он отметил, что в ЕС уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025 года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам, как птица и сахар.

"Приняли другие меры – например, возможность реагировать в случае нарушений в одном или нескольких государствах-членах ЕС. Поэтому в определенном смысле эти вещи должны успокоить фермеров в Польше. Но работа по решению этого вопроса продолжается", – резюмировал Домбровскис.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Аграрные протесты в Польше, как и в других странах ЕС, продолжаются уже несколько недель. Требования польских фермеров включают отказ от правил "Зеленого курса" Европейского Союза, закрытие границ от наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС и защиту животноводства в Польше.

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