Польский министр во Львове поговорил об импорте агропродукции из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский принял участие в девятом заседании Польско-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось во Львове 11 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в польском правительстве.

На заседании Польско-украинской межправительственной комиссии Секерский поднял вопрос импорта агропродовольственной продукции из Украины и выразил надежду, что для его регулирования будет разработан механизм взаимного лицензирования экспорта.

"Мы стремимся выработать взаимоприемлемый способ обезопасить себя от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины", – подчеркнул польский министр.

Секерский также заверил, что Польша готова поделиться с Украиной знаниями и опытом по адаптации украинского агропродовольственного сектора к требованиям ЕС.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отдельно сообщил, что стороны на Польско-украинской межправительственной комиссии обсудили блокирование украинско-польской границы.

"Украинская сторона призвала польскую разработать механизмы и инструменты влияния, чтобы не допускать каких-либо ограничений движения транспортных средств перед совместными пунктами пропуска, а также обеспечить свободный доступ к подъездным путям, которые ведут к пунктам пропуска", – написал Козицкий.

Отдельно глава польского Министерства сельского хозяйства встретился с украинским визави Николаем Сольским и заместителем министра экономики Украины Тарасом Качкой. Они договорились продолжить переговоры 18 марта в Варшаве.

"Эта встреча станет подготовкой к польско-украинским межправительственным консультациям, запланированным на 28 марта 2024 года в Варшаве", – говорится в сообщении правительства Польши.

Напомним, польские власти в прошлом году запретили импорт украинской сельхозпродукции, ссылаясь на искажение местного рынка – несмотря на то, что Еврокомиссия выступила против такого шага.

Кроме того, в Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог. С 1 марта к протестам вернулись также перевозчики.

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