Проект бюджета США на 2025 год предусматривает $482 млн на поддержку Украины

Белый дом 11 марта опубликовал бюджетное предложение на 2025 финансовый год, которое предусматривает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля и в частности 482 миллиона долларов на помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Государственном департаменте.

Из 482 миллионов долларов большинство – 250 миллионов – будут направлены "на экономическую помощь и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и добропорядочности выборов".

Еще 95 миллионов долларов будут выделены на программу финансирования зарубежных военных операций (FMF) Государственного департамента США, 71 миллион – на программы в сфере здравоохранения, и 66 миллионов – на "другие виды помощи по безопасности", в частности гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

Остальное финансирование объемом 1,5 миллиарда долларов будет направлено на противодействие злонамеренному влиянию России и Китая в Европе, Евразии и Центральной Азии.

В частности речь идет об укреплении устойчивости союзников и партнеров США, продвижение демократических реформ, противодействие российской дезинформации, улучшение доступа граждан к беспристрастным СМИ, укрепление энергетической и кибербезопасности, а также стабилизация экономик, пострадавших от войны в Украине.

Как отмечает Госдеп, средства на поддержку Украины, которые содержатся в бюджетном запросе президента США Джо Байдена, дополняют ассигнования на национальную безопасность – где, как известно, предусмотрены более 61 миллиарда долларов на военную, финансовую и другую помощь Киеву.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи.