Politico: В военную помощь Украине от США войдут ракеты ATACMS

В пакет военной помощи Украине, который США могут объявить уже 12 марта, войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Politico со ссылкой на источники.

Стоимость пакета, по информации издания, составит 300 миллионов долларов. Его финансирование возьмут из 4 миллиардов долларов бюджета Пентагона, который позволяет передавать Украине оружие, но без гарантий его замещения в будущем.

Кроме ATACMS, в пакет, по данным Politico, войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Этот пакет является лишь временным решением, подчеркнули источники издания. "Это не альтернативный путь для дополнительной помощи", – сказал Politico чиновник Министерства обороны США.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.