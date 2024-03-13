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В правительстве оценивают, что механизм компенсации убытков от агрессии РФ заработает минимум через год

Среда, 13 марта 2024, 22:43

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая считает, что на то, чтобы заработал международный механизм, созданный в Гааге для компенсации ущерба, причиненного российской агрессией в Украине, уйдет минимум год.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью "Голосу Америки".

По словам Мудрой, заявки о компенсации нанесенного агрессией России ущерба можно будет регистрировать уже в апреле этого года.

"Категории пострадавших и категории ущерба уже утверждены советом реестра, и должны быть сертифицированы конференцией сторон, что будет сделано в апреле", – пояснила она.

После этого, добавила замглавы Минюста, путем международного многостороннего соглашения – которое потребует ратификации – должна быть создана компенсационная комиссия, органы управления и источники покрытия.

В Реестре ущерба рассказали, как собираются получить деньги от РФ для выплаты компенсаций

"То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого не хотелось, мы не можем", – прогнозирует Мудрая.

Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, в интервью "ЕвроПравде" также прогнозировал, что компенсационный механизм в лучшем случае заработает в следующем году.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. В июне исполнительным директором Реестра убытков был Маркиян Ключковский.

Читайте также интервью с ним для "ЕвроПравды".

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