Ермак и Сийярто договорились о двусторонней встрече на следующей неделе

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 14 марта провели телефонный разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в ОП.

Отмечается, что представители Украины и Венгрии обсудили двусторонние отношения и "пути их дальнейшего развития".

"В связи с этим руководитель Офиса президента и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне", – говорится в сообщении.

Также Ермак и Сийярто согласились с необходимостью личного контакта и договорились поддерживать регулярную связь для решения "самых сложных вопросов двусторонней повестки дня".

Напомним, в конце января глава ОП вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне. Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.

О результатах переговоров в январе читайте в материале "Европейской правды".