Боррель в Вашингтоне: Следующие месяцы будут решающими для Украины

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил после встреч в Вашингтоне 14 марта, что обеспечение новой поддержки Украине не может ждать, учитывая вероятность нового наступления РФ.

Его слова цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с журналистами топ-дипломат ЕС сказал, что передал американским политика простой месседж: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".

"Это касается и нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это также касается США", – сказал Боррель.

Он добавил, что "следующие месяцы будут решающими" для полномасштабного российского вторжения против Украины.

"Многие аналитики ожидают большого российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – указал топ-дипломат Евросоюза.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, как известно, отказывается назначать голосование по законопроекту, который предусматривает выделение Украине дополнительных 60 миллиардов долларов помощи.

Он обещал подготовить свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков. В Белом доме эту идею отвергли.