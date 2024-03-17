В МИД Румынии вызвали посла РФ на фоне спора о румынском золоте

17 марта в МИД Румынии вызвали посла РФ Валерия Кузьмина из-за российских заявлений по поводу румынского золота, вывезенного в Россию во время Первой мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

Отмечается, что посла вызвали в связи с "серией заявлений российской стороны", которые звучали в последнее время.

До посла было доведено глубокое недовольство румынской стороны в связи с искаженным, усеченным и несоответствующим образом, в том числе в публичной коммуникации посольства Российской Федерации, освещением важных тем двустороннего характера, которые берут свое начало в историческом прошлом", – говорится в сообщении.

15 марта посольство России в Румынии в своем Telegram-канале призвало "отдельные горячие румынские головы" отказаться от мечты вернуть румынское золото.

"Послу РФ было напомнено о необходимости полного и постоянного включения в дипломатическую практику, в том числе в части соблюдения ответственного поведения в публичной коммуникации", – заявили в МИД Румынии.

Посольство России в Бухаресте также заявило в пятницу, опираясь на данные Министерства обороны России, что в Украине воевали 784 "румынских наемника", из которых 349 были убиты российской армией. Заявления посольства вызвали реакцию МИД Румынии, который уточнил, что такая информация "является частью арсенала гибридной войны и дезинформационной кампании, направленной против стран-членов ЕС и НАТО, в том числе против Румынии".

Напомним, Европейский парламент 14 марта принял резолюцию с призывом к ЕС активизировать усилия, чтобы добиться от России возвращения золота и объектов культурного наследия, которые она вывезла в начале ХХ века с территории Румынии.

Москва через пресс-секретаря Министерства иностранных дел заявила, что долг Румынии перед Россией в 25 раз больше, а Дмитрий Медведев, вице-президент Совета безопасности России, перешел к ругани и заявил, что "румыны не являются нацией".

В 1916-17 годах, когда шла Первая мировая война, Румыния отправила свою национальную казну в царскую Россию для защиты на случай оккупации своей территории.

Сокровище состояло из 91,5 тонны чистого золота, которые были частью резерва Национального банка Румынии, королевских драгоценностей, редких монет, а также товаров культурного и исторического значения, таких как государственные архивы, документы, драгоценные исторические рукописи, картины, редкие книги и коллекции многих государственных и частных учреждений.

После прихода к власти коммунистического режима Россия захватила эти сокровища и отказалась их возвращать. Значительная их часть до сих пор не возвращена в Румынию.

Больше о том, почему Румыния негативно настроена к России, читайте в архивной статье "ЕвроПравды".