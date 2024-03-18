Трамп допустил причастность Путина к смерти Навального

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, "вероятно", причастен к смерти оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии на севере РФ в прошлом месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В интервью Fox News на вопрос о том, несет ли Путин ответственность за смерть Навального, он ответил: "Не знаю, но, возможно... я имею в виду, что возможно... вероятно, я не знаю".

"Он молодой человек, поэтому статистически он жил бы еще долго... поэтому произошло что-то необычное", – добавил Трамп.

В том же интервью экс-президент США и будущий кандидат в президенты США от республиканцев уклончиво ответил на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, или позволит Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал Трамп, вновь заявив, что война "никогда бы не произошла" при его президентстве.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились о санкциях против России в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.