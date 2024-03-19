Украина начала переговоры о соглашении по безопасности с Эстонией

Украина и Эстония начали переговоры о заключении двустороннего соглашения по безопасности в соответствии с совместной декларацией стран G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Офис президента.

Стороны начали работу над проектом соглашения и согласовали график дальнейших переговоров, говорится в сообщении.

Украинскую делегацию, которую возглавляет руководитель ОП Андрей Ермак, на переговорах представлял его заместитель Игорь Жовква. В то же время эстонскую делегацию возглавляет заместитель главы МИД Кюллике Силласте-Эллинг.

"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые предоставляют нам огромную – в соотношении к своему ВВП – помощь. Поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, наши обязательства по безопасности однозначно должны быть обоюдными", – отметил Жовква.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о соглашении по безопасности с восемью странами: Латвией, США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией и Финляндией, а также Евросоюзом.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

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