Какие угрозы для Украины несет противостояние Зеленского с Порошенко

Украинская моновласть, которую олицетворяет президент Владимир Зеленский, ведет политическую борьбу с его предшественником Петром Порошенко не только в Украине, но и на международной и европейской арене.

О борьбе, которая может дорого стоить Украине, – в детальном анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Президентская месть: как "война" между Зеленским и Порошенко разрушает европейское будущее Украины. Далее – краткое его изложение.

28 февраля Петр Порошенко написал письмо еврокомиссару Оливеру Варгеи, в котором пожаловался на притеснения оппозиции, а прежде всего – на недопуск оппозиционных политиков к посещению международных событий.

Письмо пятого президента – очень жесткое. Оно содержит, по сути, упреки в адрес ЕС из-за того, что Евросоюз, который должен "стоять на страже демократических институтов и ценностей в Украине", не замечает "опасных трендов злоупотребления властью правилами военного времени".

Порошенко описывает в письме то, как происходят эти злоупотребления в отношении него – а именно его недопуск к участию в международных событиях по надуманным поводам. А еще жалуется на то, что теперь его не выпускают на конгресс Европейской народной партии.

Но главное – в финале письма.

Во-первых, экс-президент сообщает еврокомиссару, что в Украине укоренилась "практика дискриминации оппозиционных партий", не хватает "уважения к политическому плюрализму и к правам оппозиции"; просит его повлиять на власть; а также отмечает, что это – критерии членства в ЕС, которые Украина, как следует из его письма, не выполняет.

А во-вторых, Петр Порошенко предлагает – в случае, если Украина не изменит политику – включить вопрос с разрешением на поездки в следующий отчет Еврокомиссии (ожидается, что он будет представлен уже в марте) и поставить в зависимость от этого будущую рамку переговоров о членстве Украины в ЕС.

Такая постановка вопроса откровенно возмутила украинских чиновников и дипломатов, занимающихся вопросом евроинтеграции. Публичным проявлением этого стало заявление вице-премьера Стефанишиной, которая обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за жалобы в Брюссель.

И надо признать, что в ее возмущении есть почва и логика.

В конце концов, чиновники и дипломаты, которые занимаются Украиной, хорошо помнят историю с Юлией Тимошенко и ее влияние, поэтому обнародованное письмо Порошенко вызвало эмоциональную реакцию и у других евроинтеграторов, с которыми общалась "ЕвроПравда".

В частности – из-за особой роли еврокомиссара Варгеи.

Не секрет, что этот еврокомиссар, занимающийся вопросами расширения, является ключевым противником Украины в системе ЕС и сознательно и системно создает препятствия для движения Украины к членству, из-за чего даже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается ограничить его полномочия и уменьшить его влияние на украинское досье. Персональная просьба в его адрес поставить переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС в зависимость от историй с недопуском Порошенко за границу – весьма спорный шаг.

Даже если письмо Порошенко есть основания считать спорным, то бесспорным является то, что первопричиной проблем является сам факт ограничений как Порошенко, так и других представителей оппозиции со стороны действующей власти.

Потому что истории с запретом выездов оппозиционных депутатов за границу становятся все более фантасмагорическими. А истории, касающиеся Порошенко – и подавно.

Надо честно признать, что истоком нынешней ситуации стали ограничения, о вредности которых украинской власти уже не раз говорили друзья.

Не подорвет ли это само начало вступительных переговоров с Украиной?

Ведь разработка "переговорной рамки" для переговоров о вступлении в ЕС и без того сталкивается со сложностями, как уже стало известно из заявлений президента фон дер Ляйен, которая уже дважды меняла позицию о графике переговоров с Киевом. "ЕвроПравде" уже даже приходилось слышать оценки о том, что согласовать рамку не удается в принципе. И каждый такой камешек играет на руку скептически настроенным игрокам.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Президентская месть: как "война" между Зеленским и Порошенко разрушает европейское будущее Украины.