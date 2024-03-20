СМИ: РФ достраивает военный порт в оккупированной Абхазии

Россия достраивает порт для военно-морской базы в Очамчирском районе оккупированной Абхазии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинский телеканал Pirveli.

По информации телеканала, порт, который Россия хочет использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти построили.

На опубликованном им видео с дрона можно увидеть новопостроенное здание. Как говорится в материале, его построили, вероятно, для размещения сотрудников, которые должны обслуживать российский военный объект в оккупированной Грузии.

На кадрах также видно интенсивное движение строительной техники. Как утверждает Pirveli, установлено, что работы там продолжаются непрерывно.

Телеканал указывает, что порт может быть использован против Украины и стать мишенью для ее военных средств.

Ранее сообщалось, что Россия начала строительство военно-морской базы в оккупированной Абхазии – РФ уже начала в Очамчирском районе инфраструктурные работы и начала переброску военных кораблей.

Напомним, в начале октября так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования российского флота и соответствующее "соглашение" с РФ уже подписали.

Вице-спикер грузинского парламента после того заявил, что парламент Грузии не собирается осуждать эти намерения России.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.