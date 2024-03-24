Британский министр: Россия создает "завесу пропаганды" вокруг теракта

Министр финансов Великобритании Джереми Хант назвал "ужасным" теракт в Москве, но предостерег от безоговорочной веры в заявления России о стрельбе.

Об этом Хант сказал Sky News, сообщает "Европейская правда".

Член правительства Великобритании отметил, что гибель гражданского населения является ужасной, "даже если это происходит в странах, чьи правительства мы категорически не одобряем".

"Мы можем лишь надеяться, что виновные будут пойманы", – добавил он.

Однако министр отверг российские заявления о якобы причастности Украины к теракту. "Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство", – заявил он.

Министр отметил, что Россия "создает дымовую завесу пропаганды". По словам Ханта, он воспринимает все, что говорят россияне, с "большой щепоткой соли" (министр использовал фразу with a massive pinch of salt, которую в английском языке употребляют тогда, когда говорят, что чему-то не стоит беспрекословно верить).

Хант также отметил, говоря о потенциальной террористической угрозе, что британское общество "должно быть на страже".

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".

Ранее в Британии, по данным СМИ, предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.