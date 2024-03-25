В ЕС ответили, возможно ли антитеррористическое сотрудничество с РФ после теракта под Москвой

В ЕС при определенных условиях допускают совместное взаимодействие с РФ для противодействия терроризму после теракта под Москвой, однако пока "трудно представить", что на этом этапе будет основа для сотрудничества со страной, втянутой в полномасштабную агрессию.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отвечал на вопрос о возможности сотрудничества между ЕС и Россией для совместной борьбы с терроризмом на фоне стрельбы в российском Подмосковье, унесшей жизни 137 человек. Ответственность за атаку на себя взяло террористическое "Исламское государство".

Он напомнил, что после начала незаконной агрессии России против Украины ЕС в основном остановил все виды сотрудничества с Россией в связи с тем, что она пренебрегает гуманитарным и международным правом.

"Но в то же время мы были очень четкими в осуждении того, что произошло в Москве. На наш взгляд, это была, без сомнения, террористическая атака. Если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия, которое основывается на рациональных основаниях, соответствует международному праву, тогда ЕС, наверное, не отказал бы", – сказал Стано.

Но, как он добавил, на этом этапе "мы имеем дело со страной, с режимом, который втягивает страну, то есть Россию, в незаконную войну... с режимом, который угнетает свое местное население". "Поэтому очень трудно представить, какой была бы основа сотрудничества", – сказал спикер.

Стано также отметил, что до сих пор ни одна террористическая атака, совершенная на территории России, не была должным образом расследована. "Это оставляет открытыми также много вопросов и об отношении (российских) органов власти", – добавил он.

Стано также заявил, что ничто не указывает на причастность Украины к теракту под Москвой, вокруг чего сеет спекуляции Кремль.

Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".