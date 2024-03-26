В Чехии предложили принять в Праге белорусское правительство в изгнании

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил считает, что белорусское правительство в изгнании могло бы работать в Праге.

Об этом он сказал во время памятного мероприятия на столичном Ольшанском кладбище, его слова приводит Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Выстрчил вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской почтил на Ольшанском кладбище память двух похороненных там белорусских президентов в изгнании первой половины XX века – первого президента Совета Белорусской народной республики Петра Кричевского и его преемника Василия Захарко.

"Я уверен, что и сегодня Прага могла бы предоставить белорусскому правительству в изгнании возможность работать на благо свободной Беларуси", – подчеркнул Выстрчил.

Он назвал диктаторским и узурпаторским режим Лукашенко, обратив внимание на союзничество с российским правителем Владимиром Путиным, который ведет войну против Украины.

"Свободные демократические страны обязаны помогать людям, которые жаждут свободы и демократии, но не могут об этом заявить во весь голос", – сказал глава верхней парламентской палаты Чехии.

В чешской столице Светлана Тихановская, которая сбежала из Беларуси в Вильнюс, открыла Офис демократических сил Беларуси. Она поблагодарила Чехию за поддержку стремлений белорусов вернуть своей стране независимость.

Напомним, ранее Тихановская призвала Европарламент поддержать европейскую перспективу Беларуси и вывести отношения с демократической Беларусью на новый уровень.

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