В Кабмине появится рабочая группа по реализации соглашений по безопасности с союзниками

В Кабинете министров появится межведомственная группа по вопросам реализации двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее постановление Кабмина опубликовали на Правительственном портале, приняли его еще в пятницу.

В документе Кабмин постановляет создать Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, а также утверждает положение о ней.

В состав группы должны войти представители большинства министерств и ведомств на уровне заместителей. Ее председателем назначен министр Кабинета министров, заместителем по согласию должен стать специальный уполномоченный президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Напомним, в течение марта Украина начала переговоры о двустороннем соглашении по безопасности с Латвией, Эстонией, Грецией, Испанией.

Уже подписаны соглашения с рядом стран – Британией, Францией, Германией, Канадой, Нидерландами, Италией, Данией.

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