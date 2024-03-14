Украина начала переговоры о соглашении по безопасности с Латвией

Представители Украины и Латвии начали переговоры о заключении двустороннего соглашения по безопасности в соответствии с совместной декларацией "Группы семи".

Об этом, как пишет "Европейская правда", 14 марта сообщил Офис президента.

Украинскую делегацию, которую возглавляет председатель ОП Андрей Ермак, на переговорах представлял его заместитель Игорь Жовква. В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и других ведомств.

"Стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров", – говорится в сообщении ОП без дальнейших подробностей.

В ведомстве напомнили, что Украина ведет переговоры о соглашении по безопасности с восемью странами: кроме Латвии, это США, Япония, Румыния, Норвегия, Испания, Греция и Финляндия, а также Евросоюзом.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

Читайте также: Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.