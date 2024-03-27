Реестр ущерба от агрессии РФ определил дату начала работы и приоритетных пострадавших

Реестр ущерба в результате российской агрессии начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе реестра.

2 апреля 2024 года Реестр ущерба от российской агрессии (сокращенное название на английском – RD4U) официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных российской агрессией против Украины.

Совет RD4U решил открыть реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.

Историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в присутствии генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.

Приоритетная категория заявителей, на которых сосредоточатся в первую очередь – люди, у которых разрушено или повреждено жилье. Ожидается, что в этой категории будет подано от 300 до 600 тысяч заявлений.

Впоследствии начнут принимать заявки по дополнительным категориям, уделяя особое внимание заявлениям от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлениям, связанным с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины.

"Такой поэтапный подход позволит Реестру организовать эффективную подачу заявлений, а также подготовить собственные системы для как можно более быстрой обработки заявлений и внесения их в Реестр", – пояснили в пресс-службе.

Заявления будут подаваться в RD4U через "Дію" – мобильное приложение или веб-портал.

22 марта 2024 года Реестр ущерба открыл свой офис в Киеве. Его задачей является взаимодействие с украинским правительством по различным юридическим и техническим вопросам, связанным с подачей заявлений в Реестр, а также информационно-просветительская работа.

Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.

Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".