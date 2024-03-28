Экс-посол Трампа и свидетель импичмента Сондленд зарегистрировался как лоббист помощи Украине

Бывший посол США времен Дональда Трампа в ЕС Гордон Сондленд, который стал ключевым свидетелем в первой процедуре импичмента Трампа, зарегистрировался как лоббист для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Сондленд, который работал послом Трампа в Европейском Союзе до того, как оказался в центре расследования дела об импичменте, на прошлой неделе зарегистрировался как иностранный агент Украины и ЕС, согласно документам Министерства юстиции США.

Он объяснил, что зарегистрировался из соображений предосторожности в связи с жесткой политикой Министерства юстиции в отношении иностранного лоббирования. Сондленд сказал, что адвокатирует помощь для Украины на волонтерских началах.

"Меня не нанимала Украина. Мне не платит Украина. Здесь нет никаких денег. Я просто помогаю Украине отстаивать ее интересы вместе с людьми, которых я знаю в Конгрессе и других органах", – сказал он в интервью изданию.

Сондленд отметил, что он также работает с ЕС и Европейским центральным банком над тем, чтобы получить одобрение на предоставление большей помощи Украине.

"Я зарегистрировался в соответствии с (Законом о регистрации иностранных агентов, FARA), потому что если вы этого не сделаете, это обернется против вас... Я хочу иметь возможность убедительно доказывать, что мы должны поддерживать Украину, и я не хочу, чтобы меня обвиняли в нарушении FARA, когда я это делаю", – сказал он.

Напомним, во время расследования по импичменту в Палате представителей Конгресса США в 2019 году Сондленд дал показания против Трампа.

Он был глубоко вовлечен в усилия по созданию давления на Украину со стороны Трампа и уверял, что "мы следовали указаниям президента".

Уже через два дня после окончательного голосования по импичменту Сондленд был снят с должности.