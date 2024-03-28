Болгарию ждут досрочные выборы: еще одна партия отказалась формировать правительство
В Болгарии партия "Есть такой народ" отказалась формировать правительство и вернула мандат президенту Румену Радеву, что означает, что страну в ближайшее время ждут досрочные выборы.
Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает БНР.
"Мы рады, что девятимесячная агония закончилась. Мы постоянно заявляли, что надо идти на выборы", – сказал представитель партии "Есть такой народ" Ивайло Вылчев.
В свою очередь президент Радев объявил, что начинает встречу со всеми потенциальными премьер-министрами для формирования временного правительства.
Он сказал, что изменил свою официальную программу на следующие 10 дней, которая включала визит главы иностранного государства в Болгарию и официальный визит за границу.
"Я сделаю все возможное, чтобы ускорить процесс формирования временного правительства", – заявил Радев.
Согласно статье 99 конституции Болгарии, если не достигнуто согласие относительно правительства, президент после консультаций с парламентскими фракциями и по предложению кандидата на должность временного премьер-министра назначает временное правительство и новые выборы в течение двух месяцев.
Кроме того, новые поправки в конституцию предусматривают, что может выбирать кандидатуру временного премьер-министра из числа председателя Народного собрания, председателя или заместителя председателя Болгарского национального банка, председателя или заместителя председателя Счетной палаты, а также омбудсмена или его заместителя.
В воскресенье глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которая представляет правоцентристскую партию ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.
Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем изменения" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.
Однако Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем изменения" достичь не удалось – камнем преткновения стала должность министра внутренних дел.
Накануне правительство отказалась сформировать вторая по величине парламентская группа "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".