Болгарию ждут досрочные выборы: еще одна партия отказалась формировать правительство

В Болгарии партия "Есть такой народ" отказалась формировать правительство и вернула мандат президенту Румену Радеву, что означает, что страну в ближайшее время ждут досрочные выборы.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает БНР.

"Мы рады, что девятимесячная агония закончилась. Мы постоянно заявляли, что надо идти на выборы", – сказал представитель партии "Есть такой народ" Ивайло Вылчев.

В свою очередь президент Радев объявил, что начинает встречу со всеми потенциальными премьер-министрами для формирования временного правительства.

Он сказал, что изменил свою официальную программу на следующие 10 дней, которая включала визит главы иностранного государства в Болгарию и официальный визит за границу.

"Я сделаю все возможное, чтобы ускорить процесс формирования временного правительства", – заявил Радев.

Согласно статье 99 конституции Болгарии, если не достигнуто согласие относительно правительства, президент после консультаций с парламентскими фракциями и по предложению кандидата на должность временного премьер-министра назначает временное правительство и новые выборы в течение двух месяцев.

Кроме того, новые поправки в конституцию предусматривают, что может выбирать кандидатуру временного премьер-министра из числа председателя Народного собрания, председателя или заместителя председателя Болгарского национального банка, председателя или заместителя председателя Счетной палаты, а также омбудсмена или его заместителя.

В воскресенье глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которая представляет правоцентристскую партию ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем изменения" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем изменения" достичь не удалось – камнем преткновения стала должность министра внутренних дел.

Накануне правительство отказалась сформировать вторая по величине парламентская группа "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".